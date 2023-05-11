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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Врач: кофе не снимает похмельный синдром

11 мая 2023, 13:27
Психиатр-нарколог Татьяна Карпова рассказала о способах борьбы с похмельем. Она подчеркнула, что важно следить за количеством и качеством употребляемого алкоголя. Кроме того, правильное сочетание еды с алкоголем играет важную роль.

Для предотвращения похмелья рекомендуется пить воду и другие жидкости, такие как травяные чаи, бульоны и минеральную воду. Важно также получить достаточно сна, принять ванну или душ и обеспечить организм витамином С, пишет Pravda.Ru.

При похмелье не рекомендуется употреблять жирную и сладкую пищу. Вместо этого, стоит выбрать более легкие продукты, такие как бульоны с нежирным мясом и овсяная каша.

Если похмелье слишком тяжелое, рекомендуется обратиться за помощью к медицинским специалистам, которые могут предложить капельницы и помочь справиться с состоянием.

Однако, стоит избегать кофе при похмелье, так как он может стать причиной болей в животе.

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