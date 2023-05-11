Врач: кофе не снимает похмельный синдром

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Для предотвращения похмелья рекомендуется пить воду и другие жидкости, такие как травяные чаи, бульоны и минеральную воду. Важно также получить достаточно сна, принять ванну или душ и обеспечить организм витамином С, пишет Pravda.Ru.
При похмелье не рекомендуется употреблять жирную и сладкую пищу. Вместо этого, стоит выбрать более легкие продукты, такие как бульоны с нежирным мясом и овсяная каша.
Если похмелье слишком тяжелое, рекомендуется обратиться за помощью к медицинским специалистам, которые могут предложить капельницы и помочь справиться с состоянием.
Однако, стоит избегать кофе при похмелье, так как он может стать причиной болей в животе.