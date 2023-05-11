Туроператоры готовят пакетные предложения для поездок в Грузию

Компании, такие как Tez Tour и Pegas Touristik, уже заявили о готовящихся программах и рассчитывают на спрос. Tez Tour уже подготовил наземные программы для отдыха в Батуми, Квариати, Гонио, Кобулети и Чакви, которые обойдутся в 11,7 тысячи рублей за неделю отдыха. Pegas Touristik также планирует запустить пакетные предложения сразу после начала прямых перевозок авиакомпаний. Туроператоры ожидают, что Грузия станет одним из самых популярных направлений отдыха, пишет 360.