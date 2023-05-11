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Не отслуживших россиян могут призвать на сборы для получения ВУС

11 мая 2023, 15:34
Не служивших в армии россиян могут призвать на сборы для получения военно-учетной специальности, даже если они уже не призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне.

Лиц, которые не годны к службе из-за проблем со здоровьем, на военные сборы привлекать не будут. Об этом пишет издание 360tv.ru.

В основном подобные мероприятия проводятся для того, чтобы военнослужащие повысили свой уровень знаний и навыков в военном деле и прошли боевое слаживание в тех частях и подразделениях, где им предстоит служить. По словам Соболева, сначала неслуживших россиян необходимо обучить военно-учетной специальности, а затем можно призывать их на сборы.

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