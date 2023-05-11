Не отслуживших россиян могут призвать на сборы для получения ВУС

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Лиц, которые не годны к службе из-за проблем со здоровьем, на военные сборы привлекать не будут. Об этом пишет издание 360tv.ru.
В основном подобные мероприятия проводятся для того, чтобы военнослужащие повысили свой уровень знаний и навыков в военном деле и прошли боевое слаживание в тех частях и подразделениях, где им предстоит служить. По словам Соболева, сначала неслуживших россиян необходимо обучить военно-учетной специальности, а затем можно призывать их на сборы.