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Травмы в боксе могут привести к проблемам с суставами

10 мая 2023, 10:21
Один из главных факторов риска, влияющих на износ суставов и последующие проблемы с ними, это травмы, которые часто возникают в профессиональном спорте, особенно в боксе. Об этом заявил травматолог-ортопед Максим Саутин, пишет Pravda.Ru

Согласно его словам, при боксе чаще всего пострадают не суставы кистей, а локтевые суставы, которые получают максимальную нагрузку при ударе кулаком. Это может привести к болевым ощущениям в локтевых суставах и даже к развитию артроза, который очень трудно лечить.

Хотя профессиональным боксерам не избежать этих травм, любители могут избежать проблем с суставами, если будут следить за своим питанием и избегать излишеств. Например, заболевание суставов подагра может быть вызвано нарушением обмена веществ, которое связано с неправильной диетой. Также важно правильно лечить переломы в области суставов, чтобы избежать образования ступенек внутри сустава, которые могут привести к артрозу.



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