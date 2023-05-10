Травмы в боксе могут привести к проблемам с суставами

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Согласно его словам, при боксе чаще всего пострадают не суставы кистей, а локтевые суставы, которые получают максимальную нагрузку при ударе кулаком. Это может привести к болевым ощущениям в локтевых суставах и даже к развитию артроза, который очень трудно лечить.
Хотя профессиональным боксерам не избежать этих травм, любители могут избежать проблем с суставами, если будут следить за своим питанием и избегать излишеств. Например, заболевание суставов подагра может быть вызвано нарушением обмена веществ, которое связано с неправильной диетой. Также важно правильно лечить переломы в области суставов, чтобы избежать образования ступенек внутри сустава, которые могут привести к артрозу.