Травмы в боксе могут привести к проблемам с суставами

Один из главных факторов риска, влияющих на износ суставов и последующие проблемы с ними, это травмы, которые часто возникают в профессиональном спорте, особенно в боксе. Об этом заявил травматолог-ортопед Максим Саутин, пишет Pravda.Ru