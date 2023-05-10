Отмена итогов приватизации ставит под угрозу существование КЦТЛ

В настоящее время акции компании находятся в собственности семьи бизнес-омбудсмена Петербурга Александра Абросимова. Кроме него, владельцами значатся еще более двухсот физлиц. Среди них действующие сотрудники, наследники умерших работников. Часть акционеров – люди, пережившие блокаду, и участники Великой Отечественной войны. Они обращаются в различные инстанции, в том числе в администрации Санкт-Петербурга и президента, но ответа пока не получили.