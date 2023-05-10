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Отмена итогов приватизации ставит под угрозу существование КЦТЛ

10 мая 2023, 07:11
В нескольких субъектах РФ проходят судебные процессы с целью отменить итоги приватизации и вернуть предприятия государству. Фигурантом одного из исков стало АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», базирующееся в морском порту Санкт-Петербург.

Генеральная прокуратура РФ настаивает, что компания, созданная в 1994 году, незаконно получила активы завода «Северная верфь». 13 марта текущего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал ничтожной сделку, на основании которой была создана компания, пишет newizv.ru.

В настоящее время акции компании находятся в собственности семьи бизнес-омбудсмена Петербурга Александра Абросимова. Кроме него, владельцами значатся еще более двухсот физлиц. Среди них действующие сотрудники, наследники умерших работников. Часть акционеров – люди, пережившие блокаду, и участники Великой Отечественной войны. Они обращаются в различные инстанции, в том числе в администрации Санкт-Петербурга и президента, но ответа пока не получили.

Решение суда сейчас обжалуется, ведь если его оставят в силе, то имущество изымут в пользу государства, что, по мнению аналитиков, создаст негативный прецедент. Это будет означать, что любую сделку, совершённую за 30 лет развития рынка в РФ, можно объявить ничтожной.

Стоит отметить, что в 1996-м и в начале двухтысячных годов прокуратура проверяла законность приватизации. При этом суд исчисляет срок давности с 2022 года.

В 2002 году тогдашний премьер Михаил Касьянов заявил, что в ходе приватизации «Северной верфи» не было отмечено фактов нарушения законодательства.

С учетом того, что 80% промышленности Санкт-Петербурга – это объекты, которые были приватизированы, пересмотр итогов приватизации может вызвать отрицательную реакцию в отрасли.

В Москве и на Ставрополье аналогичные разногласия решались путем переговоров между инвесторами и предпринимателями.

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