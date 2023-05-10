Нутрициолог опровергла миф об употреблении фруктов на ночь

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В беседе с корреспондентами Pravda.Ru она пояснила, что в кишечнике все перерабатывается, переваривается и усваивается.
При этом действительно рекомендуется употреблять фрукты не менее, чем за 3-4 часа до сна, особенно если уровень глюкозы в крови повышен.
Чернышова напомнила, что общее состояние здоровья и пищеварительная система зависят от индивидуальных факторов. Поэтому вопрос об употреблении фруктов может потребовать консультации со специалистом.