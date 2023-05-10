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Нутрициолог опровергла миф об употреблении фруктов на ночь

10 мая 2023, 18:46
Миф о том, что фрукты не следует есть перед сном из-за того, что они гниют в кишечнике до утра, опровергает терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

В беседе с корреспондентами Pravda.Ru она пояснила, что в кишечнике все перерабатывается, переваривается и усваивается.

При этом действительно рекомендуется употреблять фрукты не менее, чем за 3-4 часа до сна, особенно если уровень глюкозы в крови повышен.

Чернышова напомнила, что общее состояние здоровья и пищеварительная система зависят от индивидуальных факторов. Поэтому вопрос об употреблении фруктов может потребовать консультации со специалистом.

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