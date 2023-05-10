Нутрициолог опровергла миф об употреблении фруктов на ночь

Миф о том, что фрукты не следует есть перед сном из-за того, что они гниют в кишечнике до утра, опровергает терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.