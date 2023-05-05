ВОЗ: пандемия COVID-19 закончилась

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Он отметил, что это решение было принято Комитетом экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Однако коронавирус продолжает распространяться дальше, пишет издание nation-news.ru.
Гебреисус выразил благодарность всем медикам и ученым за их вклад в борьбу с COVID-19.
Согласно данным Университета Джонса-Хопкинса, с начала пандемии было зарегистрировано более 670 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире и более 6,8 миллиона летальных исходов.