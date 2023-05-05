Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

ВОЗ: пандемия COVID-19 закончилась

5 мая 2023, 13:43
ВОЗ больше не классифицирует ситуацию с COVID-19 как пандемию. Такое заявление было сделано главой организации Тедросом Аданом Гебреисусом.

Он отметил, что это решение было принято Комитетом экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Однако коронавирус продолжает распространяться дальше, пишет издание nation-news.ru.

 Гебреисус выразил благодарность всем медикам и ученым за их вклад в борьбу с COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса-Хопкинса, с начала пандемии было зарегистрировано более 670 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире и более 6,8 миллиона летальных исходов.

Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Вчера, 13:14
«Омские кабельные сети» переехали из одного района Омской области в другой
Сегодня, 06:55
УФАС приостановило закупку томографа для Тарской ЦРБ в Омской области
Сегодня, 07:51
Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом
Сегодня, 05:17
В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч
Сегодня, 09:05
Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей
Сегодня, 08:31