Вильфанд предупреждает: июль может стать самым жарким месяцем в европейской части РФ

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Он отметил, что температура в этой части России будет около и выше нормы. В свою очередь, на южных широтах наиболее жарким месяцем станет август, пишет iz.ru.
Ранее сообщалось, что лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет, а россияне будут сталкиваться с экстремальной жарой в течение трех месяцев. Москва, Курская, Белгородская и Тульская области, а также Сибирь, Урал и Дальний Восток будут иметь непривычно жаркую погоду.