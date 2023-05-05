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Вильфанд предупреждает: июль может стать самым жарким месяцем в европейской части РФ

5 мая 2023, 13:11
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что лето 2023 года в европейской части России ожидается теплым, а самым жарким месяцем станет июль.

Он отметил, что температура в этой части России будет около и выше нормы. В свою очередь, на южных широтах наиболее жарким месяцем станет август, пишет iz.ru.

Ранее сообщалось, что лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет, а россияне будут сталкиваться с экстремальной жарой в течение трех месяцев. Москва, Курская, Белгородская и Тульская области, а также Сибирь, Урал и Дальний Восток будут иметь непривычно жаркую погоду.

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