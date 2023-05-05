Вильфанд предупреждает: июль может стать самым жарким месяцем в европейской части РФ

Ранее сообщалось, что лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет, а россияне будут сталкиваться с экстремальной жарой в течение трех месяцев. Москва, Курская, Белгородская и Тульская области, а также Сибирь, Урал и Дальний Восток будут иметь непривычно жаркую погоду.