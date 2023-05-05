Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Он также указал, что СБУ стоит за нападениями на Крымский мост, аэродромы РФ и крушениями беспилотников на территории страны. Гончаров уточнил, что СБУ часто вербует украинских беженцев, находящихся в России, а также политические круги молодежи, где есть неудовлетворенные люди, такие как Дарья Трепова, которая была задержана в связи с гибелью военкора Владлена Татарского. Он также отметил, что олигархи, уехавшие из России, также могут работать на СБУ, пишет Pravda.Ru.
Ветеран «Альфы» рассказал о двух способах борьбы с украинскими агентами: «это классическая работа агентурно-оперативного аппарата спецслужб и помощь населения». Он призвал россиян учиться выявлять угрозы и обращаться за помощью к сотрудникам полиции, если они замечают подозрительные действия, такие как таскание мешков в подвал. Гончаров подчеркнул, что такое поведение не является стукачеством, а наоборот, огромной помощью российским спецслужбам.
Он также отметил, что россиянам необходимо перейти на режим военного времени, так как без агентуры в трех группах населения невозможно вести контрразведывательную работу.