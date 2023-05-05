Ветеран спецназа рассказал, что СБУ вербует в России три категории граждан

Он также указал, что СБУ стоит за нападениями на Крымский мост, аэродромы РФ и крушениями беспилотников на территории страны. Гончаров уточнил, что СБУ часто вербует украинских беженцев, находящихся в России, а также политические круги молодежи, где есть неудовлетворенные люди, такие как Дарья Трепова, которая была задержана в связи с гибелью военкора Владлена Татарского. Он также отметил, что олигархи, уехавшие из России, также могут работать на СБУ, пишет Pravda.Ru.