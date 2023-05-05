Россиянам рассказали о бюджетных вариантах отдыха

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В интервью Pravda.Ru он порекомендовал рассмотреть комплексные туры на каспийское и балтийское побережья, а также подумать об речных круизах и туристических поездах. Более дорогие, но всё ещё доступные путешествия – поездки на Алтайский край и Байкал.
Эксперт советует избегать пиковых дат и выбирать менее популярные периоды для отдыха. Тогда стоимость отдыха на круизах и в гостиницах начинается от 15-17 тысяч рублей на двоих, а билеты на самолёт обойдутся ещё в несколько тысяч рублей.