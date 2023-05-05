Россиянам рассказали о бюджетных вариантах отдыха

Эксперт советует избегать пиковых дат и выбирать менее популярные периоды для отдыха. Тогда стоимость отдыха на круизах и в гостиницах начинается от 15-17 тысяч рублей на двоих, а билеты на самолёт обойдутся ещё в несколько тысяч рублей.