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Россиянам рассказали о бюджетных вариантах отдыха

5 мая 2023, 14:46
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о бюджетных вариантах для отдыха в России в 2023 году.

В интервью Pravda.Ru он порекомендовал рассмотреть комплексные туры на каспийское и балтийское побережья, а также подумать об речных круизах и туристических поездах. Более дорогие, но всё ещё доступные путешествия – поездки на Алтайский край и Байкал.

Эксперт советует избегать пиковых дат и выбирать менее популярные периоды для отдыха. Тогда стоимость отдыха на круизах и в гостиницах начинается от 15-17 тысяч рублей на двоих, а билеты на самолёт обойдутся ещё в несколько тысяч рублей.

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