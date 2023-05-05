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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Эксперт: РФ нужно перейти на режим военного времени для борьбы с агентами СБУ

5 мая 2023, 13:05
Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», рассказал в интервью Pravda.Ru о том, что все чаще спецслужбы Украины и НАТО организуют теракты в России. Он также назвал три категории россиян, которые обычно становятся агентами СБУ.

По словам Гончарова, вербовка агентов идет среди трех групп населения: украинских беженцев, которые находятся в России, политической элиты молодежи, а также наших экономических эмигрантов, которые теперь живут за границей. Он отметил, что для спецслужб мира не существует возможности перекрыть все каналы вербовки, которые происходят через третьи, четвертые страны,.

Чтобы бороться с терроризмом, Гончаров считает необходимым перейти на режим военного времени и создать серьезную агентуру во всех трех слоях населения, которые он назвал. Помимо этого, властям РФ необходима поддержка населения. Люди должны понимать, что любое непривычное явление может нести угрозу теракта, и сообщать об этом соответствующим органам власти не является стукачеством, а огромной помощью в борьбе с терроризмом.

Гончаров подчеркнул, что наша страна не воюет с Украиной, а с 51 страной. Он также отметил, что для достижения положительных результатов в борьбе с терроризмом необходимо понимать, что мы теряем наших людей, наши ребята становятся калеками.

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