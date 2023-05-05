Эксперт: РФ нужно перейти на режим военного времени для борьбы с агентами СБУ

Чтобы бороться с терроризмом, Гончаров считает необходимым перейти на режим военного времени и создать серьезную агентуру во всех трех слоях населения, которые он назвал. Помимо этого, властям РФ необходима поддержка населения. Люди должны понимать, что любое непривычное явление может нести угрозу теракта, и сообщать об этом соответствующим органам власти не является стукачеством, а огромной помощью в борьбе с терроризмом.