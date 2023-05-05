Эксперт: РФ нужно перейти на режим военного времени для борьбы с агентами СБУ

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По словам Гончарова, вербовка агентов идет среди трех групп населения: украинских беженцев, которые находятся в России, политической элиты молодежи, а также наших экономических эмигрантов, которые теперь живут за границей. Он отметил, что для спецслужб мира не существует возможности перекрыть все каналы вербовки, которые происходят через третьи, четвертые страны,.
Чтобы бороться с терроризмом, Гончаров считает необходимым перейти на режим военного времени и создать серьезную агентуру во всех трех слоях населения, которые он назвал. Помимо этого, властям РФ необходима поддержка населения. Люди должны понимать, что любое непривычное явление может нести угрозу теракта, и сообщать об этом соответствующим органам власти не является стукачеством, а огромной помощью в борьбе с терроризмом.
Гончаров подчеркнул, что наша страна не воюет с Украиной, а с 51 страной. Он также отметил, что для достижения положительных результатов в борьбе с терроризмом необходимо понимать, что мы теряем наших людей, наши ребята становятся калеками.