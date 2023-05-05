Эксперт рассказал о важных аспектах борьбы с целлюлитом

Целлюлит возникает из-за изменения размеров и объема подкожных жировых клеток, которые пережимают мельчайшие сосуды и капилляры, останавливая циркуляцию крови и лимфы на клеточном уровне. Причиной этого является нарушение баланса жирового обмена, что приводит к гормональному дисбалансу в оси "гипофиз - щитовидная железа", отметил Хитров в интервью изданию Pravda.Ru.