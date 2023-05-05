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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Эксперт рассказал о важных аспектах борьбы с целлюлитом

5 мая 2023, 14:30
Руководитель департамента биохимии и биотехнологии НПО "БИТ" Анатолий Хитров рассказал, на что нужно обратить внимание при борьбе с целлюлитом.

Целлюлит возникает из-за изменения размеров и объема подкожных жировых клеток, которые пережимают мельчайшие сосуды и капилляры, останавливая циркуляцию крови и лимфы на клеточном уровне. Причиной этого является нарушение баланса жирового обмена, что приводит к гормональному дисбалансу в оси "гипофиз - щитовидная железа", отметил Хитров в интервью изданию Pravda.Ru.

Для правильного питания необходимо употреблять продукты, содержащие йод в органической форме - ламинария, морепродукты и морская рыба, - а также заниматься легкой физической нагрузкой.

Для борьбы с целлюлитом необходимо сделать микроциркуляцию крови и лимфы нормальной с помощью массажа и антицеллюлитных обертываний, подытожил эксперт.

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