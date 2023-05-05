Эксперт рассказал о важных аспектах борьбы с целлюлитом

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Целлюлит возникает из-за изменения размеров и объема подкожных жировых клеток, которые пережимают мельчайшие сосуды и капилляры, останавливая циркуляцию крови и лимфы на клеточном уровне. Причиной этого является нарушение баланса жирового обмена, что приводит к гормональному дисбалансу в оси "гипофиз - щитовидная железа", отметил Хитров в интервью изданию Pravda.Ru.
Для правильного питания необходимо употреблять продукты, содержащие йод в органической форме - ламинария, морепродукты и морская рыба, - а также заниматься легкой физической нагрузкой.
Для борьбы с целлюлитом необходимо сделать микроциркуляцию крови и лимфы нормальной с помощью массажа и антицеллюлитных обертываний, подытожил эксперт.