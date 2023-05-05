Эксперт рассказал о новом законе по усыплению бездомных собак

В интервью Pravda.Ru он отметил, что закон в первую очередь принимается для регионов - дальнейшие решения теперь будут в ведении местных властей. В Сибири и на Дальнем Востоке люди часто заводят бойцовых пород собак, которые охраняют дом ночью и выпускаются на самовыгул днем. От голода они могут сбиваться в стаи и нападать на людей, что приводит к многочисленным нападениям и убийствам. Кроме того, собаки уничтожают всех мелких животных и вымогают еду у людей, ставя их в опасную ситуацию.