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Эксперт рассказал о новом законе по усыплению бездомных собак

5 мая 2023, 14:50
Госдума 16 мая примет закон об усыплении бездомных собак для обеспечения безопасности людей в регионах, где бродячие псы становятся все более агрессивными и опасными. Своё мнение о документе выразил член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.

В интервью Pravda.Ru он отметил, что закон в первую очередь принимается для регионов - дальнейшие решения теперь будут в ведении местных властей. В Сибири и на Дальнем Востоке люди часто заводят бойцовых пород собак, которые охраняют дом ночью и выпускаются на самовыгул днем. От голода они могут сбиваться в стаи и нападать на людей, что приводит к многочисленным нападениям и убийствам. Кроме того, собаки уничтожают всех мелких животных и вымогают еду у людей, ставя их в опасную ситуацию.

Предложенный законопроект дает региональным властям полномочия усыплять собак, которые напали на человека или проявляют агрессию. В то же время для неагрессивных собак предусмотрены процедуры отлова, стерилизации, возврата на место обитания или в питомник. Однако из-за большого количества бродячих собак имеющихся ресурсов в питомниках недостаточно, и многие из них становятся "концлагерями" для животных без еды и воды.

В законопроекте предложены критерии для определения опасных пород собак, которые могут представлять реальную угрозу для людей, подчеркнул Будуев.

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