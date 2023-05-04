В Красноярске задержали женщину, подозреваемую в попытке заказного убийства дочери

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По данным следствия, мать хотела завладеть недвижимостью своей дочери и сказала знакомой, что хочет ее убить. С этого момента полиция наблюдала за женщиной, но она не знала об этом, пишет 360.
Знакомый организовал ей встречу с киллером в парке на улице Одесской. Стороны обсудили детали планируемого убийства, и мать пообещала киллеру 80 000 рублей. Однако 3 мая киллер, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, инсценировал убийство ножом и сообщил клиенту, что это было сделано. В качестве доказательства мужчина предоставил сумку «жертвы». Женщина поблагодарила преступника и передала ему деньги.
Следствие также подозревает, что она хотела убить своего сына. Эта информация проверяется. Подозреваемая задержана.