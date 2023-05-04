Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Красноярске задержали женщину, подозреваемую в попытке заказного убийства дочери

4 мая 2023, 08:27
67-летнюю женщину в Красноярске подозревают в попытке организовать заказное убийство своей 48-летней дочери из-за квартиры. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, мать хотела завладеть недвижимостью своей дочери и сказала знакомой, что хочет ее убить. С этого момента полиция наблюдала за женщиной, но она не знала об этом, пишет 360.

Знакомый организовал ей встречу с киллером в парке на улице Одесской. Стороны обсудили детали планируемого убийства, и мать пообещала киллеру 80 000 рублей. Однако 3 мая киллер, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, инсценировал убийство ножом и сообщил клиенту, что это было сделано. В качестве доказательства мужчина предоставил сумку «жертвы». Женщина поблагодарила преступника и передала ему деньги.

Следствие также подозревает, что она хотела убить своего сына. Эта информация проверяется. Подозреваемая задержана.

Подпишитесь
Новым директором департамента архитектуры омской мэрии стала Ирина Гаак
Сегодня, 08:01
Омский миллиардер Капустин продает долгострой на Чкалова за 144 млн рублей
Сегодня, 06:07
Бывшему замначальника отдела омской полиции дали 7 лет колонии за мошенничество
Сегодня, 06:22
«Центр компетенций» Алексея Сокина переподчинили Дмитрию Махине
Сегодня, 06:32
Главврач Тарской ЦРБ Мироненко ответит за ремонт своего внедорожника за счет больницы
Сегодня, 05:20
МТС обеспечила базу отдыха «Артын» в Омской области сетью LTE
Сегодня, 07:28