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В Каховском водохранилище уровень воды достиг критической отметки

4 мая 2023, 20:02
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра выше нормы и достиг критической отметки. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

У повышения уровня воды есть сразу несколько причин. Первая — дождливая погода. Вторая — сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье в районах, которые контролирует киевский режим. Третья причина — обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Станция уже частично повреждена, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Район населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка защищен дамбой, которая оказалась под большим давлением. Если дамба прорвется, то десятки тысяч людей окажутся в зоне подтопления.

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