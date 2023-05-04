В Каховском водохранилище уровень воды достиг критической отметки

У повышения уровня воды есть сразу несколько причин. Первая — дождливая погода. Вторая — сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье в районах, которые контролирует киевский режим. Третья причина — обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Станция уже частично повреждена, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».