СКФО на фокусе: пленарная сессия на Кавказской инвестиционной выставке

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Заседание открыл зампредседателя Правительства РФ Александр Новак, он отметил, что выставка привлекла значительное количество участников и что Кавказ представляет благоприятную территорию для привлечения инвестиций и социально-экономического развития, пишет newstracker.ru.
В ходе пленарной сессии спикеры неоднократно подчеркивали важность Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) как главной транспортной артерии страны и отмечали отличную динамику развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Министр экономического развития РФ Максим Решетников указал, что в СКФО применяются как общероссийские, так и специализированные инструменты, созданные на основе программ развития региона и институтов развития специально для Северного Кавказа. Одновременно действуют специальные инструменты корпорации “Кавказ.РФ”. Ее инвестиционная политика предусматривает возможность оказания поддержки как долевым, так и долговым финансированием. Практически все крупные проекты в СКФО получают поддержку от “Кавказ.РФ”.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко говорил о важности развития инфраструктуры как ключевого условия раскрытия туристического потенциала Северного Кавказа и повышения качества жизни в регионе. В рамках программы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ готов направить в СКФО 50 млрд рублей для стимулирования создания новых комфортных микрорайонов и повышения привлекательности городов.