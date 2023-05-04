СКФО на фокусе: пленарная сессия на Кавказской инвестиционной выставке

В ходе пленарной сессии спикеры неоднократно подчеркивали важность Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) как главной транспортной артерии страны и отмечали отличную динамику развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Министр экономического развития РФ Максим Решетников указал, что в СКФО применяются как общероссийские, так и специализированные инструменты, созданные на основе программ развития региона и институтов развития специально для Северного Кавказа. Одновременно действуют специальные инструменты корпорации “Кавказ.РФ”. Ее инвестиционная политика предусматривает возможность оказания поддержки как долевым, так и долговым финансированием. Практически все крупные проекты в СКФО получают поддержку от “Кавказ.РФ”.