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СКФО на фокусе: пленарная сессия на Кавказской инвестиционной выставке

4 мая 2023, 10:44
Фото: roscongress.org
Первая Кавказская инвестиционная выставка провела пленарную сессию под названием "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона", которая стала центральным событием деловой программы.

Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Заседание открыл зампредседателя Правительства РФ Александр Новак, он отметил, что выставка привлекла значительное количество участников и что Кавказ представляет благоприятную территорию для привлечения инвестиций и социально-экономического развития, пишет newstracker.ru.

В ходе пленарной сессии спикеры неоднократно подчеркивали важность Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) как главной транспортной артерии страны и отмечали отличную динамику развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Министр экономического развития РФ Максим Решетников указал, что в СКФО применяются как общероссийские, так и специализированные инструменты, созданные на основе программ развития региона и институтов развития специально для Северного Кавказа. Одновременно действуют специальные инструменты корпорации “Кавказ.РФ”. Ее инвестиционная политика предусматривает возможность оказания поддержки как долевым, так и долговым финансированием. Практически все крупные проекты в СКФО получают поддержку от “Кавказ.РФ”.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко говорил о важности развития инфраструктуры как ключевого условия раскрытия туристического потенциала Северного Кавказа и повышения качества жизни в регионе. В рамках программы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ готов направить в СКФО 50 млрд рублей для стимулирования создания новых комфортных микрорайонов и повышения привлекательности городов.

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