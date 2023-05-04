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Updated Сегодня, 20:10

Путин провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития

4 мая 2023, 20:08
Президент России Владимир Путин обсудил текущую ситуацию в экономике страны на рабочей встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава ведомства заявил, что, по прогнозам министерства, в 2023 году Россия станет лидером среди развитых стран по темпам экономического роста. Он отметил, что этот процесс вызван ростом потребительского спроса, и добавил, что ожидается рост показателя на 4%. Кроме того, Решетников подчеркнул, что инфляция за апрель составила всего 2,6% и является одной из самых низких среди развитых стран.

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