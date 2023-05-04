Путин провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития

Глава ведомства заявил, что, по прогнозам министерства, в 2023 году Россия станет лидером среди развитых стран по темпам экономического роста. Он отметил, что этот процесс вызван ростом потребительского спроса, и добавил, что ожидается рост показателя на 4%. Кроме того, Решетников подчеркнул, что инфляция за апрель составила всего 2,6% и является одной из самых низких среди развитых стран.