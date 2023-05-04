Исследование: как россияне предпочитают проводить время на даче

По данным опроса, 66% опрошенных заявили, что на идеальной даче должно быть место для барбекю, в то время как для 64% важно иметь собственную баню или сауну на участке. Для 59% респондентов необходимо наличие участка для сада и цветочных клумб, а также огорода и грядок, пишет газета “Известия”.