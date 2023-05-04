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Исследование: как россияне предпочитают проводить время на даче

4 мая 2023, 07:32
Результаты исследования, полученные 4 мая от аналитиков, показали, как россияне предпочитают проводить время на своих дачных участках и что для них является необходимым.

По данным опроса, 66% опрошенных заявили, что на идеальной даче должно быть место для барбекю, в то время как для 64% важно иметь собственную баню или сауну на участке. Для 59% респондентов необходимо наличие участка для сада и цветочных клумб, а также огорода и грядок, пишет газета “Известия”.

Кроме того, другие важные элементы для идеальной дачи включают наличие леса поблизости (50%) или водоема рядом с домом (46%), а также собственный бассейн на участке (32%).

Большинство опрошенных (72%) согласны с тем, что готовка на барбекю - это ключевой атрибут удачного дачного отдыха. Кроме того, популярными видами досуга на даче являются встречи с друзьями и родственниками (60%), рыбалка или сбор грибов и ягод в лесу (50%). Пассивный отдых (в том числе лежание в гамаке или принятие солнечных ванн) предпочитает 38% респондентов.

34% опрошенных выбрали бы занятия спортом и активный отдых на даче, а для 36% невозможно представить выходные на даче без ремонта и благоустройства участка.

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