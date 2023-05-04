Глава РЭО Денис Буцаев стал завкафедрой в РЭУ им. Плеханова

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Обучение студентов начнется уже в сентябре текущего года. Кафедра также будет проводить научно-исследовательскую работу в области обращения с отходами и ЭЗЦ, пишет inkazan.ru.
Будут готовиться новые отраслевые специалисты по программам магистратуры, включая ESG и "Зеленую экономику", а также повышаться профессиональные квалификации работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных совместно с Российским экологическим оператором. Ожидается, что ежегодный охват обучающихся по программам магистратуры и дополнительного профессионального образования превысит 500 отраслевых специалистов.
День магистерской программы “ESG-трансформация предприятий” состоится 4 мая, все желающие смогут узнать подробности поступления и обучения по программе магистратуры в рамках базовой кафедры Российского экологического оператора. Ссылка для участия доступна по адресу https://events.webinar.ru/rea/399900638.
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова входит в созданный Российским экологическим оператором консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, в состав которого входят 21 вуз, отраслевые компании и ключевые игроки в области обращения с отходами.