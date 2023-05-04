Глава РЭО Денис Буцаев стал завкафедрой в РЭУ им. Плеханова

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова входит в созданный Российским экологическим оператором консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, в состав которого входят 21 вуз, отраслевые компании и ключевые игроки в области обращения с отходами.