Денис Буцаев: Планируется провести облёты свыше 100 полигонов для ТКО

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Кроме того, облеты дронами помогают выявлять нарушения. В прошлом году беспилотные летательные аппараты позволили найти более 3000 нарушений на мусорных полигонах.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что проект по облету полигонов дронами с оборудованием для лазерного сканирования продолжается. В 2023 году в рамках проекта планируется провести облеты в 37 субъектах РФ.
В прошлом году облеты уже были проведены на 496 объектах, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России. По результатам созданы цифровые двойники более половины действующих полигонов страны.
Проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости стартовал в России в мае 2022 года. Беспилотный летательный аппарат делает измерения с помощью лидара - прибора для мобильного лазерного сканирования. На основе полученных данных специалисты выстраивают облако точек, накладывают текстуры и делают привязку проектной документации на объект, что позволяет создать цифровой двойник полигона.