Денис Буцаев: Планируется провести облёты свыше 100 полигонов для ТКО

Проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости стартовал в России в мае 2022 года. Беспилотный летательный аппарат делает измерения с помощью лидара - прибора для мобильного лазерного сканирования. На основе полученных данных специалисты выстраивают облако точек, накладывают текстуры и делают привязку проектной документации на объект, что позволяет создать цифровой двойник полигона.