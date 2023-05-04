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Денис Буцаев: Планируется провести облёты свыше 100 полигонов для ТКО

4 мая 2023, 13:17
В рамках проекта Российского экологического оператора в 2023 году более 100 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) будут обследованы при помощи дронов. Это позволит определить остаточную вместимость объектов размещения и их оставшийся срок службы.

Кроме того, облеты дронами помогают выявлять нарушения. В прошлом году беспилотные летательные аппараты позволили найти более 3000 нарушений на мусорных полигонах.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что проект по облету полигонов дронами с оборудованием для лазерного сканирования продолжается. В 2023 году в рамках проекта планируется провести облеты в 37 субъектах РФ.

В прошлом году облеты уже были проведены на 496 объектах, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России. По результатам созданы цифровые двойники более половины действующих полигонов страны.

Проект по воздушно-лазерному сканированию объектов размещения отходов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости стартовал в России в мае 2022 года. Беспилотный летательный аппарат делает измерения с помощью лидара - прибора для мобильного лазерного сканирования. На основе полученных данных специалисты выстраивают облако точек, накладывают текстуры и делают привязку проектной документации на объект, что позволяет создать цифровой двойник полигона.

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