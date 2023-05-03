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Published Сегодня, 16:36

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Ученые подтвердили: экстраверты чаще достигают успеха в жизни

3 мая 2023, 16:36
Ученые из Австралии и США опубликовали исследование, в котором утверждают, что экстраверты имеют более благополучное психологическое состояние по сравнению с интровертами.

Эксперты проанализировали данные более чем 1000 человек, участвовавших в исследовании по нейробиологии эмоций. Исследователи пришли к выводу, что экстраверты чаще интровертов оценивают свою жизнь как более благоприятную. Это может быть связано с большим количеством социальных контактов, которые у экстравертов способствуют поддержанию психологического состояния, пишет iz.ru.

Также ученые обнаружили, что невротизация, добросовестность и способность к когнитивной переоценке себя являются важными факторами благополучия. Положительную корреляцию с психологическим благополучием также имеют физические упражнения, низкий индекс массы тела, отказ от курения и волонтерство.

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