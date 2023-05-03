Об участии в первой Кавказской инвестиционной выставке заявили 14 стран

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, добавив, что регионы округа демонстрируют все большую открытость и привлекательность для внутренних и внешних инвесторов. Об этом информирует newstracker.ru.
Сообщается, что из высокопоставленных иностранных официальных лиц мероприятие посетили президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель кабмина Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и другие.
На выставке, помимо прочего, открыты стенды Абхазии и Южной Осетии, где представлены инвестиционные проекты этих республик.
Кавказская инвестиционная выставка продолжит работу до 4 мая. Мероприятие проводится под эгидой Минэкономразвития РФ. Роль организатора взял на себя Фонд Росконгресс.