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Published Сегодня, 17:59

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Об участии в первой Кавказской инвестиционной выставке заявили 14 стран

3 мая 2023, 17:59
Первая Кавказская инвестиционная выставка собрала гостей из 14 стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Абхазии, Кипра, Южной Осетии, Сербии, Словении, США, Таджикистана, Шри-Ланки.

«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, добавив, что регионы округа демонстрируют все большую открытость и привлекательность для внутренних и внешних инвесторов. Об этом информирует newstracker.ru.

Сообщается, что из высокопоставленных иностранных официальных лиц мероприятие посетили президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, председатель кабмина Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и другие.

На выставке, помимо прочего, открыты стенды Абхазии и Южной Осетии, где представлены инвестиционные проекты этих республик.

Кавказская инвестиционная выставка продолжит работу до 4 мая. Мероприятие проводится под эгидой Минэкономразвития РФ. Роль организатора взял на себя Фонд Росконгресс.

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