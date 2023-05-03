Об участии в первой Кавказской инвестиционной выставке заявили 14 стран

«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, добавив, что регионы округа демонстрируют все большую открытость и привлекательность для внутренних и внешних инвесторов. Об этом информирует newstracker.ru.