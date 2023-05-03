Гештальт-терапевт дает советы по управлению временем

Специалист отметила, что тайм-менеджмент предполагает планирование не более трех главных дел в день, а оставшееся время можно заполнить менее важной деятельностью. Она также посоветовала не пытаться совмещать некоторые задачи, а иногда откладывать мероприятие, чтобы выполнить работу качественно.