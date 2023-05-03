Гештальт-терапевт дает советы по управлению временем

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Она посоветовала сфокусироваться на качестве дел, а не на их количестве, отметив, что умение справляться с несколькими задачами зависит от личных качеств человека.
Специалист отметила, что тайм-менеджмент предполагает планирование не более трех главных дел в день, а оставшееся время можно заполнить менее важной деятельностью. Она также посоветовала не пытаться совмещать некоторые задачи, а иногда откладывать мероприятие, чтобы выполнить работу качественно.
Девятка подчеркнула, что время может течь быстрее или медленнее в зависимости от увлеченности тем или иным делом, поэтому важно детально прописать весь процесс по минутам и перепроверить тайминг, прежде чем вписывать дело в график.