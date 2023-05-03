ЕС может запретить транзит товаров через Россию в рамках новых санкций

Пакет санкций, который будет сосредоточен на лазейках в уже введенных ограничениях, будет в основном направлен на борьбу с поставками России технологий и товаров, используемых в военных целях, пишет газета “Известия”. Не уточняется, какие конкретно товары будут запрещены для транзита. Кроме того, в рамках пакета санкций будут введены ограничения для судов, отключающих навигационные системы, и более 30 человек попадут в черный список.