Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

ЕС может запретить транзит товаров через Россию в рамках новых санкций

3 мая 2023, 08:43
По информации от агентства Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность включения запрета на транзит многих товаров через территорию России в рамках 11-го пакета антироссийских санкций.

Пакет санкций, который будет сосредоточен на лазейках в уже введенных ограничениях, будет в основном направлен на борьбу с поставками России технологий и товаров, используемых в военных целях, пишет газета “Известия”. Не уточняется, какие конкретно товары будут запрещены для транзита. Кроме того, в рамках пакета санкций будут введены ограничения для судов, отключающих навигационные системы, и более 30 человек попадут в черный список.

Подпишитесь
Прощание со школой. Названа дата последнего звонка в Омске
Сегодня, 08:13
Омские заключенные в 2022 году стали чаще болеть ВИЧ, но реже — туберкулезом
Сегодня, 04:34
Компания Сутягинского выиграла в торгах на аренду земельного участка в Омской области
Сегодня, 09:03
В Омске одобрили проект строительства проблемного долгостроя по улице 70 лет Октября
Сегодня, 07:04
Глава депархитектуры и градостроительства мэрии Омска Рогова покинула свой пост
Сегодня, 10:12
Экс-игрок омского «Авангарда» подписал контракт с «Вашингтоном»
Сегодня, 07:42