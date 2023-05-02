В Брянской области произошел взрыв на железной дороге

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Согласно сообщению губернатора Александра Богомаза в Telegram, неизвестные подорвали железнодорожное полотно, что вызвало сход порядка 20 вагонов грузового поезда около станции Снежетьская. Об этом пишет 360tv.ru.
По данным РЖД, на момент инцидента никто не пострадал. Остановлено движение на перегоне Снежетьская - Белые Берега, оперативные службы работают на месте происшествия. Причастные к ЧП лица пока не установлены.