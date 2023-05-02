Психолог рассказал, как уберечься от энергетических вампиров

Валерий Гут рассказал о том, как защититься от энергетического вампиризма. Важно заниматься самопознанием и развиваться, чтобы уберечь себя от манипуляций и зависимости от чужого мнения. Не следует тратить энергию на попытки выразить свои чувства тому, кто неспособен на эмпатию или на заботу, которую им получил. Активное проявление интереса к мнению вампира может помочь притупить его энергию и давление, однако не стоит раскрывать свою душу перед склонными к сплетням людьми. Развиваясь и укрепляя внутренние опоры, можно стать сильной личностью, которая будет говорить «нет», обладать достоинством и самоуважением — это и есть лучший способ защиты от энергетического вампиризма.