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Published Сегодня, 18:35

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Updated Сегодня, 18:42

Психолог рассказал, как уберечься от энергетических вампиров

2 мая 2023, 18:35
Некоторые люди способны «высасывать» жизненные силы у других. Таких личностей называют энергетическими вампирами. Кандидат психологических наук Валерий Гут рассказал о различных методах, которые эти люди используют для получения энергии, и о том, как распознать их.

Среди признаков воздействия вампиров — упадок сил, плохое настроение, нервозность и раздражение после общения. Чтобы защитить себя, эксперт в интервью изданию Pravda.Ru рекомендует укреплять свои внутренние опоры, уметь говорить «нет» и избегать общения с жалующимися или сплетничающими людьми.

Энергетический вампир может быть не только злым и целенаправленно манипулирующим людьми, но и человеком, страдающим от бессилия и внутренней пустоты. Он вынужден тратить энергию окружающих, так как не умеет добывать ее более эффективным способом. Возможная потеря энергии связана с отношением к ситуациям и людям, а также с эмоциональной реакцией на действия другого человека. Энергообмен начинается только тогда, когда человек реагирует на действия «вампира».

Валерий Гут рассказал о том, как защититься от энергетического вампиризма. Важно заниматься самопознанием и развиваться, чтобы уберечь себя от манипуляций и зависимости от чужого мнения. Не следует тратить энергию на попытки выразить свои чувства тому, кто неспособен на эмпатию или на заботу, которую им получил. Активное проявление интереса к мнению вампира может помочь притупить его энергию и давление, однако не стоит раскрывать свою душу перед склонными к сплетням людьми. Развиваясь и укрепляя внутренние опоры, можно стать сильной личностью, которая будет говорить «нет», обладать достоинством и самоуважением — это и есть лучший способ защиты от энергетического вампиризма.

 

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