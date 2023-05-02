Официальные приложения для авто некоторых марок в РФ работают с ограничениями

По словам представителей отрасли, функционал этих приложений значительно ограничен: пользователи не могут запускать двигатель, просматривать остаток топлива и обновлять программное обеспечение, которое контролирует работу мотора, ABS и тормозной системы, пишет газета “Известия”. По данным директора по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрия Савченко, поддержка приложений и программного обеспечения для автомобилей в России испытывает проблемы после ухода зарубежных компаний. Однако приложение Volvo On Call продолжает функционировать в полном объеме.