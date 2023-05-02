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Published Сегодня, 10:38

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Официальные приложения для авто некоторых марок в РФ работают с ограничениями

2 мая 2023, 10:38
Российские владельцы автомобилей Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault столкнулись с ограничениями в работе официальных приложений для своих машин.

По словам представителей отрасли, функционал этих приложений значительно ограничен: пользователи не могут запускать двигатель, просматривать остаток топлива и обновлять программное обеспечение, которое контролирует работу мотора, ABS и тормозной системы, пишет газета “Известия”. По данным директора по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрия Савченко, поддержка приложений и программного обеспечения для автомобилей в России испытывает проблемы после ухода зарубежных компаний. Однако приложение Volvo On Call продолжает функционировать в полном объеме.

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