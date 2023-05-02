Историк моды рассказал о Валентине Юдашкине

Он одевал Армию России, дважды выступал дизайнером для Олимпийской сборной России, а также создавал множество сценических нарядов для знаменитостей. Его стиль можно охарактеризовать как "гламурный максимализм". В то же время знаменитый модельер был очень скромным человеком. Александр Васильев в интервью Pravda.Ru заявил, что дело Мэтра будет продолжено его близкими.