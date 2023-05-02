Историк моды рассказал о Валентине Юдашкине

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Он одевал Армию России, дважды выступал дизайнером для Олимпийской сборной России, а также создавал множество сценических нарядов для знаменитостей. Его стиль можно охарактеризовать как "гламурный максимализм". В то же время знаменитый модельер был очень скромным человеком. Александр Васильев в интервью Pravda.Ru заявил, что дело Мэтра будет продолжено его близкими.
Юдашкин скончался 2 мая после продолжительной борьбы с раком почки, который был диагностирован в 2016 году. Флаг бренда будет нести дочь Валентина Юдашкина, Галина, и внук актрисы Людмилы Максаковой, который является бизнес-консультантом в Доме Юдашкина.