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Published Сегодня, 18:52

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Историк моды рассказал о Валентине Юдашкине

2 мая 2023, 18:52
Историк моды Александр Васильев выразил глубочайшие соболезнования семье скончавшегося российского модельера Валентина Юдашкина. Он подчеркнул, что Мэтр обладал уникальным творческим потенциалом.

Он одевал Армию России, дважды выступал дизайнером для Олимпийской сборной России, а также создавал множество сценических нарядов для знаменитостей. Его стиль можно охарактеризовать как "гламурный максимализм". В то же время знаменитый модельер был очень скромным человеком. Александр Васильев в интервью Pravda.Ru заявил, что дело Мэтра будет продолжено его близкими.

Юдашкин скончался 2 мая после продолжительной борьбы с раком почки, который был диагностирован в 2016 году. Флаг бренда будет нести дочь Валентина Юдашкина, Галина, и внук актрисы Людмилы Максаковой, который является бизнес-консультантом в Доме Юдашкина.

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