Глава Минспорта предложил провести в России Игры БРИКС

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Глава ведомства подчеркнул, что сегодня особенно важно усиливать спортивную повестку в межгосударственных объединениях. Это особенно актуально, учитывая перспективу расширения формата БРИКС по количеству стран.
Объединение БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, Китай, Индию и ЮАР.
В прошлом году МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России к международным соревнованиям, но затем разрешил допускать их только в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с ВС и органами нацбезопасности.