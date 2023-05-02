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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Глава Минспорта предложил провести в России Игры БРИКС

2 мая 2023, 15:42
Министр спорта России Олег Матыцин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил провести Игры БРИКС 2024 года в России

Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что сегодня особенно важно усиливать спортивную повестку в межгосударственных объединениях. Это особенно актуально, учитывая перспективу расширения формата БРИКС по количеству стран.

Объединение БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, Китай, Индию и ЮАР.

В прошлом году МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России к международным соревнованиям, но затем разрешил допускать их только в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с ВС и органами нацбезопасности.

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