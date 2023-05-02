Эксперт: правильная сумка и обувь делают образ трендовым, даже если это базовые вещи

Орлова подчеркнула, что сумки в форме полумесяца, оверсайз сумки-шоперы, сумки-котомки и сумки-мешочки, а также объемные полукруглые кросс-боди — основные тренды этого сезона. Эксперт также посоветовала носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, а также использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать тотальный принт сумки и других вещей в моде, пишет iz.ru.