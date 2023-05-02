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Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Эксперт: правильная сумка и обувь делают образ трендовым, даже если это базовые вещи

2 мая 2023, 16:37
Персональный стилист Анна Орлова назвала модные тренды на весну и лето 2023 года. Она отметила, что главный женский аксессуар — это сумка, поэтому каждый сезон дизайнеры пытаются удивить покупательниц.

Орлова подчеркнула, что сумки в форме полумесяца, оверсайз сумки-шоперы, сумки-котомки и сумки-мешочки, а также объемные полукруглые кросс-боди — основные тренды этого сезона. Эксперт также посоветовала носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, а также использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать тотальный принт сумки и других вещей в моде, пишет iz.ru.

При выборе сумки, стоит ориентироваться на тренды, но также следует учитывать свои параметры, визуальную эстетику и образ жизни. Что касается обуви, то в моду уверенно возвращается острый мыс, высокая плоская платформа на открытой и закрытой обуви, танкетка, сандалии и эспадрильи на высокой джутовой танкетке в тренде, рассказала стилист.

Орлова также рекомендует обратить внимание на босоножки на тонких ремешках, различные ремешки и шнуровки, перемычку на пальце, вьетнамки, балетки с ремешком в стиле Мэри-Джейн или остроносые, металлизированную обувь и колготки в тон образа. Дизайнеры также используют аппликации, цветы, перья и необычные каблуки в своих коллекциях.

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