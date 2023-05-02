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Депутат Госдумы от Пермского края протаранил автомобиль на гонках в Сочи

2 мая 2023, 13:26
Фото: vk.com/anton.nemkin
Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин, участвовавший в автогонках в Сочи, протаранил автомобиль Андрея Гончарова на пит-лейне. При этом получил травмы инженер Павел Кулагин, находившийся рядом с машиной.

Гончаров подал протест, требуя дисквалификации Немкина и его отстранения от дальнейших гонок. Протест был частично удовлетворен: результаты первой гонки были оставлены в силе, но Немкин не участвовал во второй и третьей гонках, передает издание properm.ru.

Депутат заявил, что произошедшее было случайностью. Он слишком сильно взял вправо, создав угрозу для людей, работавших на пит-лейне, что заставило его резко повернуть в сторону припаркованных автомобилей.

Однако экс-редактор спортивного портала f1news Эльмир Валеев считает это отговоркой. Он опубликовал два видео с разных точек, после просмотра которых каждый может сделать выводы самостоятельно.

Инженер Павел Кулагин, получивший ушибы в результате происшествия, не предъявил претензий к Немкину. Он расценил это как технический сбой.

Антон Немкин увлекается автомобильными гонками в течение последних шести лет. Он стал депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" в сентябре 2021 года и представляет Пермский край.

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