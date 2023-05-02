Бывший военный: Запад вынуждает нас увеличить численность армии

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
В интервью Pravda.Ru он говорит о действиях на Украине, где Россия начала спецоперацию только с профессиональным кадровым составом. На тот момент соотношение сил было примерно 2 к 1 в пользу Киева.
Когда Украина начала наращивать свой численный состав, Россия также решила наращивать свою армию, используя как добровольцев, так и структуры под командованием Пригожина. Помимо этого, на стороне РФ - корпуса ДНР и ЛНР.
Баранец также рассказал о мобилизации в России и возможности по ее повторному проведению в будущем. Это будет необходимо, если потребуется увеличивать количество военнослужащих из-за угроз со стороны других стран.