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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Бывший военный: Запад вынуждает нас увеличить численность армии

2 мая 2023, 19:06
В интервью полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Баранец рассказывает о различных аспектах военной подготовки России. По его мнению, запад своими действиями вынуждает РФ увеличить численность армии.

В интервью Pravda.Ru он говорит о действиях на Украине, где Россия начала спецоперацию только с профессиональным кадровым составом. На тот момент соотношение сил было примерно 2 к 1 в пользу Киева.

Когда Украина начала наращивать свой численный состав, Россия также решила наращивать свою армию, используя как добровольцев, так и структуры под командованием Пригожина. Помимо этого, на стороне РФ - корпуса ДНР и ЛНР.

Баранец также рассказал о мобилизации в России и возможности по ее повторному проведению в будущем. Это будет необходимо, если потребуется увеличивать количество военнослужащих из-за угроз со стороны других стран.

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