Главврача Тарской больницы Мироненко арестовали и увезли с подозрением на инфаркт

Силовики арестовали главного врача Тарской ЦРБ Александра Мироненко в его доме. Об этом сообщает сайт «Тарагородъ». Во время задержания медику стало плохо. Его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Сейчас к Мироненко приставлена охрана.