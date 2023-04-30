Главврача Тарской больницы Мироненко арестовали и увезли с подозрением на инфаркт

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Силовики арестовали главного врача Тарской ЦРБ Александра Мироненко в его доме. Об этом сообщает сайт «Тарагородъ». Во время задержания медику стало плохо. Его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Сейчас к Мироненко приставлена охрана.
Причина ареста неизвестна. Официального подтверждения информации не было.
Исполнять обязанности главврача Тарской больницы будет зам по медицинской части Марина Скороженко.
Отметим, Александр Мироненко был назначен на пост в 2015 году. Он также является депутатом Совета Тарского городского поселения Тарского района.