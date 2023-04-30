Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Изображение материала

Главврача Тарской больницы Мироненко арестовали и увезли с подозрением на инфаркт

30 апреля 2023, 14:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Официально информация не подтверждена.

Силовики арестовали главного врача Тарской ЦРБ Александра Мироненко в его доме. Об этом сообщает сайт «Тарагородъ». Во время задержания медику стало плохо. Его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Сейчас к Мироненко приставлена охрана.

Причина ареста неизвестна. Официального подтверждения информации не было.

Исполнять обязанности главврача Тарской больницы будет зам по медицинской части Марина Скороженко.

Отметим, Александр Мироненко был назначен на пост в 2015 году. Он также является депутатом Совета Тарского городского поселения Тарского района.

#Задержание#Арест#Врач#Больница#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Тара
Подпишитесь
Хроника пожаров, утопленники, концерт Олега Газманова в Омске
Сегодня, 11:42
Омичи устали от мусора. Что происходит со стихийными свалками после субботников
Сегодня, 13:46
Птичку жалко. Страусиная ферма в Омске находится на грани закрытия
Сегодня, 11:14
«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова
Сегодня, 06:19
Срочно. 10 тысяч «квадратов». В Омской области загорелось садовое товарищество
Сегодня, 13:04
Что ждет омичей. Расписание мероприятий к 9 мая
Сегодня, 09:56