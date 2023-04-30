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18-летний омич получил права и через три дня устроил ДТП с пострадавшими

30 апреля 2023, 09:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Не предоставил преимущество в движении.

29 апреля в 19:30 поступила информация об аварии в Тевризском районе. Подробности поведали в полиции.

18-летний парень на «Toyota Corolla» ехал по автодороге Тара-Усть-Ишим. В районе 154 километра не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21150.

В результате аварии госпитализация понадобилась 41-летнему водителю отечественного авто. Пассажира ВАЗа, 22-летнего молодого человека, медики осмотрели, оказали помощь и отпустили.

Как сообщают правоохранители, водитель иномарки получил права за три дня до происшествия. Сейчас по факту инцидента ведется проверка.

#ДТП#ДТП с пострадавшими#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Тевризский район
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