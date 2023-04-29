Аналитики рассказали о снижении стоимости шашлычного набора на 19% за год

Клиенты «Пятерочки» в этом году заплатят в среднем 2096 рублей за выезд на пикник с шашлыком из свинины. Покупатели, которые предпочтут мясо птицы, при покупке составляющих набора смогут уложиться в 2014 рублей. Кроме того, аналитики сообщили, что можно дополнительно сэкономить, если приобрести шашлычный набор из ассортимента собственных марок (СТМ), имеющихся сегодня практически у каждой торговой сети. В частности, корзина для шашлыка исключительно из продуктов СТМ «Пятёрочки» позволит сэкономить до 39% — набор со свининой обойдется покупателям в 1273 рубля. Если предпочесть курицу, эти цифры составят, соответственно, 48% и 1040 рублей. Следует заметить, что на продукцию собственных торговых марок приходится до 27% всех покупок.