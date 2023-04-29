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Аналитики рассказали о снижении стоимости шашлычного набора на 19% за год

29 апреля 2023, 04:55
Фото: 1MI
В мае в России по традиции открывают сезон шашлыков. Употребление этого блюда воспринимается россиянами не только как гастрономическое удовольствие, но и как один из видов досуга. Выезд на пикник и приготовление пищи на мангале стали для жителей Российской Федерации особым майским ритуалом.

Перед стартом дачного сезона аналитики торговой сети «Пятерочка» решили выяснить, как изменилась средневзвешенная стоимость излюбленного майского блюда россиян — шашлыка, а также прочей продукции, которую часто приобретают, выезжая на природу. В результате стало известно, что в предпраздничные дни этого года по сравнению с прошлогодними данными стоимость шашлычного набора со свиным мясом снизилась в среднем на 19%.

Эксперты в процессе расчетов включили в базовый шашлычный набор, состоящий из свинины или курицы, майонеза, кетчупа и лука, сопутствующие лаваш и картофель. Кроме того, набор для выезда на пикник дополнили фольгой для запекания, одноразовой посудой, углем и жидкостью для розжига. Аналитики отметили, что шашлычный набор подешевел в основном благодаря снижению цен на свинину, картофель, одноразовую посуду, фольгу и средства для розжига. Об этом информирует eg.ru.

Клиенты «Пятерочки» в этом году заплатят в среднем 2096 рублей за выезд на пикник с шашлыком из свинины. Покупатели, которые предпочтут мясо птицы, при покупке составляющих набора смогут уложиться в 2014 рублей. Кроме того, аналитики сообщили, что можно дополнительно сэкономить, если приобрести шашлычный набор из ассортимента собственных марок (СТМ), имеющихся сегодня практически у каждой торговой сети. В частности, корзина для шашлыка исключительно из продуктов СТМ «Пятёрочки» позволит сэкономить до 39% — набор со свининой обойдется покупателям в 1273 рубля. Если предпочесть курицу, эти цифры составят, соответственно, 48% и 1040 рублей. Следует заметить, что на продукцию собственных торговых марок приходится до 27% всех покупок.

Максимальное количество предпраздничных покупок товаров для отдыха на природе в этом году совершили москвичи, а также тольяттинцы и жители Петербурга. При этом петербуржцы приобрели более 13 млн упаковок курицы СТМ, чаще других россиян отдавая предпочтение такой продукции.

Жители столицы Татарстана и нижегородцы покупают в основном готовое маринованное мясо вместо отдельных продуктов для самостоятельного приготовления шашлыка. В частности, в Казани было приобретено свыше 6 млн упаковок маринованной свинины в маринаде, а в Нижнем Новгороде — более 5 млн упаковок курицы в маринаде.

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