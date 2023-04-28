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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:08

Юрист рассказала о причинах ужесточения проверок газовых счетчиков

28 апреля 2023, 07:04
С начала мая в России ужесточили правила проверки счетчиков газа. Это поможет избежать переплат и обнаружить мошеннические действия в связи с безучетным потреблением коммунальных ресурсов, рассказала юрист Елена Кудерко.

Мастера теперь будут проверять, не установлено ли на счетчике магнитное устройство, искажающее показания, а также проводить внешний осмотр для определения перепада давления и погрешностей в учете. Об этом пишет издание «Народные новости».

Новые правила - не только экономическая мера. Они направлены и на обеспечение безопасности, так как позволять контролировать возникновение утечек газа, подчеркнула Кудерко.

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