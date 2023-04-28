Юрист рассказала о причинах ужесточения проверок газовых счетчиков

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Мастера теперь будут проверять, не установлено ли на счетчике магнитное устройство, искажающее показания, а также проводить внешний осмотр для определения перепада давления и погрешностей в учете. Об этом пишет издание «Народные новости».
Новые правила - не только экономическая мера. Они направлены и на обеспечение безопасности, так как позволять контролировать возникновение утечек газа, подчеркнула Кудерко.