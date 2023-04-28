В ТПП состоялся форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
В ходе форума спикеры обозначили, что в настоящее время одним из факторов, сдерживающих развитие рынка интеллектуальной собственности, является дефицит финансовых ресурсов у правообладателей.
По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, необходимо разработать соответствующие поправки в законодательство и избавить от налогообложения те операции, которые связаны с выплатой авторского вознаграждения.
Среди ряда инициатив прозвучало предложение об увеличении присутствия представителей малого и среднего предпринимательства в производственной сфере, в том числе и при разработке инновационных продуктов. По мнению участников дискуссии, основным инструментом для реализации этой инициативы мог бы стать механизм поддержки компаний — интеграторов технологических решений, которые привлекают МСБ в качестве субподрядчиков.
Сергей Катырин также указал, что российский бизнес не просвещен в вопросах интеллектуальной собственности: «Многие, даже имея патенты, защитив патенты, оплатив патенты, не ставят себе их на баланс. То есть они у них в интеллектуальной собственности как таковой не числятся. Хотя это может достаточно серьезно для многих компаний увеличить их стоимость, капитализацию этой компании. Здесь предстоит большая работа по просветительству в этой области».
Участники встречи единодушно отметили, что в России не хватает патентоведов, юристов, оценщиков. Именно эти специалисты сейчас востребованы, и спрос на них будет только расти.
В ходе пленарного заседания об итогах первого квартала 2023 года рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.
«На 11% выросло количество заявок на изобретения от российских заявителей при в целом негативном тренде на падение активности зарубежных инноваторов. Практически половину из заявок составляют университеты и научные учреждения. Видим хороший тренд, и не только в науке, но и в бизнесе, порядка 10% — это рост от коммерческого сектора, активизировался сектор МСП», — сообщил он.
В ходе своего выступления вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров отметил, что сфера интеллектуальной собственности достаточно конфликтная, поэтому для разрешения споров необходимо развивать досудебную медиацию — урегулирование споров с помощью профессионального посредника, который с нейтральных позиций поможет прийти сторонам к разрешению ситуации.
По завершении мероприятия было решено направить все инициативы, касающиеся совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, в профильные ведомства.