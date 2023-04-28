В ТПП состоялся форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

Сергей Катырин также указал, что российский бизнес не просвещен в вопросах интеллектуальной собственности: «Многие, даже имея патенты, защитив патенты, оплатив патенты, не ставят себе их на баланс. То есть они у них в интеллектуальной собственности как таковой не числятся. Хотя это может достаточно серьезно для многих компаний увеличить их стоимость, капитализацию этой компании. Здесь предстоит большая работа по просветительству в этой области».