В Крыму и Севастополе ожидаются опасные погодные условия

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Причиной является прохождение холодного фронтального раздела, который принесет сильные дожди и грозы, а также усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Предупреждение действует в течение 28 апреля и первой половины 29 апреля, пишет iz.ru.
Главное управление МЧС России по Севастополю также предупредило о возможном очень сильном дожде с количеством осадков, достигающим 30 мм и более, на территории города вечером 28 апреля. В некоторых районах региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, но они не достигнут опасных отметок.