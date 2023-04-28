В Крыму и Севастополе ожидаются опасные погодные условия

Главное управление МЧС России по Севастополю также предупредило о возможном очень сильном дожде с количеством осадков, достигающим 30 мм и более, на территории города вечером 28 апреля. В некоторых районах региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, но они не достигнут опасных отметок.