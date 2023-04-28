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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Крыму и Севастополе ожидаются опасные погодные условия

28 апреля 2023, 13:53
Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение на территории Крыма и Севастополя.

Причиной является прохождение холодного фронтального раздела, который принесет сильные дожди и грозы, а также усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Предупреждение действует в течение 28 апреля и первой половины 29 апреля, пишет iz.ru.

Главное управление МЧС России по Севастополю также предупредило о возможном очень сильном дожде с количеством осадков, достигающим 30 мм и более, на территории города вечером 28 апреля. В некоторых районах региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, но они не достигнут опасных отметок.

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