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РАНХиГС предлагает пройти переподготовку в рамках проекта «Содействие занятости»

28 апреля 2023, 11:40
Фото: 1MI
Центральный банк РФ провел опрос среди 14 тысяч работодателей из нефинансовых секторов экономики и выявил нехватку узкопрофильных специалистов в нескольких отраслях в первом квартале текущего года.

Исследование показало, что работодатели готовы индексировать зарплату ценным работникам, обучать персонал и привлекать кандидатов с актуальными профессиональными знаниями и навыками, чтобы решить проблему дефицита кадров, - пишет newsnn.

Для помощи работодателям в нахождении нужных специалистов и повышения конкурентоспособности соискателей на рынке труда путем приобретения современных компетенций Президентская академия реализует федеральный проект «Содействие занятости», входящий в национальный проект «Демография». В рамках этого проекта жителям всех регионов России предлагается бесплатно пройти профессиональную переподготовку или получить дополнительное образование в интересующей их области.

Президентская академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом каждый регион имеет свой набор программ. Участие в проекте могут принять многие категории граждан, такие как женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; россияне старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; граждане под угрозой увольнения и другие.

Азамат Тлисов, директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС и член Общественной палаты РФ, подчеркнул, что работодатели предпочитают сотрудников, которые стремятся к постоянному развитию, совершенствованию своих знаний и навыков, необходимых для работы с нестандартными задачами.

Вся информация о проекте и правила поступления представлены на сайте Президентской академии.

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