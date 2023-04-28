РАНХиГС предлагает пройти переподготовку в рамках проекта «Содействие занятости»

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Исследование показало, что работодатели готовы индексировать зарплату ценным работникам, обучать персонал и привлекать кандидатов с актуальными профессиональными знаниями и навыками, чтобы решить проблему дефицита кадров, - пишет newsnn.
Для помощи работодателям в нахождении нужных специалистов и повышения конкурентоспособности соискателей на рынке труда путем приобретения современных компетенций Президентская академия реализует федеральный проект «Содействие занятости», входящий в национальный проект «Демография». В рамках этого проекта жителям всех регионов России предлагается бесплатно пройти профессиональную переподготовку или получить дополнительное образование в интересующей их области.
Президентская академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом каждый регион имеет свой набор программ. Участие в проекте могут принять многие категории граждан, такие как женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; россияне старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; граждане под угрозой увольнения и другие.
Азамат Тлисов, директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС и член Общественной палаты РФ, подчеркнул, что работодатели предпочитают сотрудников, которые стремятся к постоянному развитию, совершенствованию своих знаний и навыков, необходимых для работы с нестандартными задачами.
Вся информация о проекте и правила поступления представлены на сайте Президентской академии.