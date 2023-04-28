РАНХиГС предлагает пройти переподготовку в рамках проекта «Содействие занятости»

Президентская академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом каждый регион имеет свой набор программ. Участие в проекте могут принять многие категории граждан, такие как женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; россияне старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; граждане под угрозой увольнения и другие.