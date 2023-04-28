День Победы: ЕР и «Волонтёры Победы» готовят праздничные мероприятия для ветеранов

Районы примут активное участие в организации праздничных мероприятий. Там состоятся возложения цветов к мемориалам, автопробеги, торжественные открытия «парт героев» в честь воинов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Не забудем и про ставшую уже традиционной акцию «Знамя Победы». В праздничный день на зданиях в областном центре и в районах появится тот самый флаг, который когда-то наши ребята водрузили на крышу рейхстага в Берлине», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, председатель регионального общественного совета партпроекта «Историческая память» Александр Артемов.