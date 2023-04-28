День Победы: ЕР и «Волонтёры Победы» готовят праздничные мероприятия для ветеранов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Как сообщает rostovgazeta.ru, планируется организовать праздничные парады во дворах и поздравить фронтовиков.
В число запланированных мероприятий также войдет возложение цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, добровольцы соберут сведения от ветеранов, которые не могут сами почтить память своих сослуживцев, и сделают это за них.
Также всем желающим предлагается написать письма ветеранам, а «Волонтеры Победы» доставят их адресатам. Активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны привести в порядок придомовые участки, высадят цветы под окнами их домов.
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко отметила, что ветераны достойно пережили все тяготы войны, смогли выстоять и победить. Сведения о событиях прошлых лет, свидетелями которых они являются, их воспоминания необходимо донести до следующих поколений. По словам Занко, в преддверии Дня Победы у каждого россиянина есть возможность поблагодарить героев, которые отстояли нашу страну.
Организаторы данной инициативы обращают внимание на то, что все больше представителей молодого поколения в последние годы хотят лично навестить ветеранов Великой Отечественной войны и поздравить их. Председатель волонтерского движения уверена, что такое теплое общение поколений навсегда оставляет след в сердцах людей, так как истории, рассказанные от первого лица, звучат наиболее живо и трогательно.
Как сообщает сайт партии ER.RU, ЕР и «Волонтёры Победы» приводят в порядок места воинских захоронений, памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны. Волонтеры призывают всех неравнодушных граждан поучаствовать в реализации данной инициативы и посетить торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
«Омское региональное отделение партии «Единая Россия» ко Дню Победы организует вручение лент на центральных улицах и у проходных крупных предприятий, а в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» депутаты, молодогвардейцы, сторонники партии заменят свои аватарки в соцсетях на портреты героев. Волонтеры и молодогвардейцы к празднику организуют субботники, в ходе которых будут приведены в порядок памятные места.
Районы примут активное участие в организации праздничных мероприятий. Там состоятся возложения цветов к мемориалам, автопробеги, торжественные открытия «парт героев» в честь воинов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Не забудем и про ставшую уже традиционной акцию «Знамя Победы». В праздничный день на зданиях в областном центре и в районах появится тот самый флаг, который когда-то наши ребята водрузили на крышу рейхстага в Берлине», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, председатель регионального общественного совета партпроекта «Историческая память» Александр Артемов.