Завод по производству автомобильных подшипников введен в Дубне

Новый завод, построенный компанией «ЗАП № 1», оснащен современным оборудованием и имеет оснащенную лабораторию для контроля качества продукции. Производство начнет выпуск подшипников и сможет поставлять на рынок до 380 тысяч деталей в год, заменяя импорт. Центр содействия строительству помог инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность создания таких структур в регионе, - пишет 360.