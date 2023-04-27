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Published Сегодня, 15:06

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Врач Шуппо дала советы по профилактике болезни Паркинсона

27 апреля 2023, 15:06
Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic, рассказала о мерах профилактики болезни Паркинсона.

В частности, она подчеркнула, что здоровый образ жизни, правильное питание, умеренные физические нагрузки, социальная активность и умственные нагрузки являются ключевыми в предотвращении развития этой болезни, пишет iz.ru.

Шуппо отметила, что нейровегетативные заболевания, включая Паркинсон, стали проявляться на более ранних этапах жизни, поэтому ранняя диагностика и профилактика играют важную роль. Для профилактики рекомендуется развивать нейронные связи, заниматься ежедневными умеренными физическими нагрузками, избегать избыточного потребления углеводов и жирной пищи, а также увеличить потребление свежих фруктов, овощей, растительных масел и жирной морской рыбы.

Социальная активность и умственные нагрузки, такие как чтение, изучение языков, также помогают сохранить здоровье мозга, отметила эксперт.

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