Врач Шуппо дала советы по профилактике болезни Паркинсона

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В частности, она подчеркнула, что здоровый образ жизни, правильное питание, умеренные физические нагрузки, социальная активность и умственные нагрузки являются ключевыми в предотвращении развития этой болезни, пишет iz.ru.
Шуппо отметила, что нейровегетативные заболевания, включая Паркинсон, стали проявляться на более ранних этапах жизни, поэтому ранняя диагностика и профилактика играют важную роль. Для профилактики рекомендуется развивать нейронные связи, заниматься ежедневными умеренными физическими нагрузками, избегать избыточного потребления углеводов и жирной пищи, а также увеличить потребление свежих фруктов, овощей, растительных масел и жирной морской рыбы.
Социальная активность и умственные нагрузки, такие как чтение, изучение языков, также помогают сохранить здоровье мозга, отметила эксперт.