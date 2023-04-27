Врач Шуппо дала советы по профилактике болезни Паркинсона

Шуппо отметила, что нейровегетативные заболевания, включая Паркинсон, стали проявляться на более ранних этапах жизни, поэтому ранняя диагностика и профилактика играют важную роль. Для профилактики рекомендуется развивать нейронные связи, заниматься ежедневными умеренными физическими нагрузками, избегать избыточного потребления углеводов и жирной пищи, а также увеличить потребление свежих фруктов, овощей, растительных масел и жирной морской рыбы.