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Published Сегодня, 20:16

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

В Госдуме предложили законодательно регулировать деятельность кучей

27 апреля 2023, 20:16
Борис Чернышев, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, представил законопроект о регулировании деятельности коучей.

Об этом сообщает издание 360tv.ru.

В настоящее время в РФ нет документа, который регулирует данную область деятельности. Это приводит к возможности совершения недобросовестных действий.

Законопроект предлагает устанавливать обязанность коучей сообщать о своей программе и деятельности органам исполнительной власти. Это необходимо для защиты граждан от потенциального ущерба жизни, здоровью и имуществу, сказано в пояснительной записке к документу.

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