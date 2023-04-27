В Госдуме предложили законодательно регулировать деятельность кучей

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Об этом сообщает издание 360tv.ru.
В настоящее время в РФ нет документа, который регулирует данную область деятельности. Это приводит к возможности совершения недобросовестных действий.
Законопроект предлагает устанавливать обязанность коучей сообщать о своей программе и деятельности органам исполнительной власти. Это необходимо для защиты граждан от потенциального ущерба жизни, здоровью и имуществу, сказано в пояснительной записке к документу.