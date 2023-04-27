Краснодарский край обогнал Москву и Санкт-Петербург по плотности аптек

Борьба за покупателей стимулирует бизнес активнее работать в онлайн-торговле. Потенциал роста этого сектора в Краснодарском крае есть, так как доля онлайн-покупок медикаментов в регионе составляет 6,3%. Для сравнения, в Ивановской области и Башкирии этот показатель вдвое выше - около 13%. Многим людям нравится совершать покупки из дома, так они покупают в два-три раза больше товаров, чем непосредственно на кассе в аптеке у дома. Онлайн-продажа позволяет клиентам найти и получить нужные препараты без посещения аптечных организаций, передает retail.ru.