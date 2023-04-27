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Краснодарский край обогнал Москву и Санкт-Петербург по плотности аптек

27 апреля 2023, 13:41
Фото: Здравсити
По данным агентства DSM Group, в прошлом году количество аптек в Краснодарском крае составило 64 на 100 тысяч населения, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге – всего 34. Регион вошел в тройку лидеров среди субъектов РФ по плотности аптечных пунктов.

Борьба за покупателей стимулирует бизнес активнее работать в онлайн-торговле. Потенциал роста этого сектора в Краснодарском крае есть, так как доля онлайн-покупок медикаментов в регионе составляет 6,3%. Для сравнения, в Ивановской области и Башкирии этот показатель вдвое выше - около 13%. Многим людям нравится совершать покупки из дома, так они покупают в два-три раза больше товаров, чем непосредственно на кассе в аптеке у дома. Онлайн-продажа позволяет клиентам найти и получить нужные препараты без посещения аптечных организаций, передает retail.ru.

Аналитики сообщили, что первая десятка лидеров онлайн-фармы продала в 2022 году лекарств на 152,9 миллиарда рублей (72% электронных продаж аптечных товаров в РФ). Оценивая перспективы онлайн-продаж медикаментов и уровень конкуренции, аптечные сети начинают объединяться с сервисами по заказу и доставке лекарств.

Например, в апреле сеть «Магнит Аптека» подключила 760 своих аптечных пунктов в 52 субъектах Российской Федерации к маркетплейсу «Здравсити». В частности, в Краснодарском крае подключились 55 аптек. Таким образом, теперь можно дистанционно - прямо из дома или находясь на работе - бронировать товары, которые есть в наличии в аптеках, и забирать их, а также получать заказы, оформленные на «Здравсити».

Как заявил глава маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов, Краснодарский край – один из важнейших регионов развития сервиса. По его словам, с помощью онлайн-аптек можно быстро находить нужные медицинские препараты, которые можно получить лично в ближайшей аптеке или курьером на дом. При этом, отметил Абеуов, партнерство с маркетплейсом выгодно и традиционным аптекам, потому что так они могут продавать с помощью сервиса собственный ассортимент и наращивать выручку.

Уточняется, что жители Краснодарского края ежемесячно оформляют на «Здравсити» в среднем 20 тысяч заказов, а средний чек составляет порядка 1,6 тысячи рублей.

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