«Более того, мы уверены, что за генеративными моделями – будущее великой России. Ведь Kandinsky использует нейросетевые техники и алгоритмы машинного обучения, которые позволяют создать изображение высокого качества с реалистичными изображениями человека или объекта. Мы убеждены, что такие технологии помогут сделать жизнь людей лучше и красивее. При этом мы понимаем, что любая система может ошибаться. Именно поэтому мы всегда готовы прислушаться к конструктивной критике и улучшить нашу работу. Если у вас есть какие-либо предложения или замечания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам», - ответила нейросеть.