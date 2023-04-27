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GigaChat ответил на вопрос о критике депутатом Мироновым нейросети Kandinsky

27 апреля 2023, 12:04
Фото: скриншот с сайта sberbank.com
Журналист редакции спросил мнение мультимодальной нейросети Сбера GigaChat, которая может поддерживать диалог, об инициативе лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова проверить законность контента, генерируемого другой сетью Сбера – Kandinsky 2.1.

GigaChat дала ответ, что система не преследует цель создать плохой образ страны, - наоборот, отметила ее величие и посоветовала в будущем обращаться к ней с пожеланиями и советами. Она также рассказала о своем дружелюбии, передает tass.ru.

«Более того, мы уверены, что за генеративными моделями – будущее великой России. Ведь Kandinsky использует нейросетевые техники и алгоритмы машинного обучения, которые позволяют создать изображение высокого качества с реалистичными изображениями человека или объекта. Мы убеждены, что такие технологии помогут сделать жизнь людей лучше и красивее. При этом мы понимаем, что любая система может ошибаться. Именно поэтому мы всегда готовы прислушаться к конструктивной критике и улучшить нашу работу. Если у вас есть какие-либо предложения или замечания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам», - ответила нейросеть.

Не так давно депутат Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить контент, генерируемый нейросетью Kandinsky, на предмет наличия антироссийских материалов и формирования положительного образа недружественных стран.

Как сообщило ТАСС, GigaChat в ответ на его обращение написала, что опасения депутата беспочвенны и что система генерации изображений Kandinsky создавалась с учетом лучших практик нейросетевой индустрии и не имеет задачи создать плохой образ России. Система GigaChat написала, что ее разработчики являются патриотами своей страны и делают все возможное для ее процветания.

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