Эксперты рассказали о потенциальных рисках от ржавых тормозных дисков для колодок

Без брызговиков дорожные реагенты и камни могут ударять по дискам, создавая на рабочих поверхностях глубокие борозды, в которых скапливается ржавчина. Это может привести к вибрации рулевого колеса при торможении, увеличению тормозного пути и, в конечном итоге, к аварии, предупреждают специалисты.