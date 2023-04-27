Эксперты рассказали о потенциальных рисках от ржавых тормозных дисков для колодок

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Хотя многие владельцы обращают внимание только на внешние компоненты тормозов, на самом деле наибольшую опасность представляют внутренние поверхности дисков, которые могут страдать от коррозии и накопления грязи, пишет Pravda.Ru.
Без брызговиков дорожные реагенты и камни могут ударять по дискам, создавая на рабочих поверхностях глубокие борозды, в которых скапливается ржавчина. Это может привести к вибрации рулевого колеса при торможении, увеличению тормозного пути и, в конечном итоге, к аварии, предупреждают специалисты.
Чтобы избежать подобных ситуаций, владельцам автомобилей рекомендовано регулярно осматривать тормозную систему со всех сторон, поднимая машину на подъемнике. Если обнаружены ржавые бороздки, то диски требуют замены. Кроме того, на краях дисков может образоваться налет, который следует удалять, чтобы избежать попадания мусора между накладкой и диском.
Ржавые тормозные диски могут также повредить новые колодки, сокращая их срок службы вдвое. Воспламенение может произойти из-за тепла, выделяемого ржавыми дисками, и краски на крепежной пластине. Поэтому эксперты советуют не экономить на колодках и своевременно заменять диски, чтобы обеспечить безопасность на дороге.