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Депутат прокомментировал создание антироссийской коалиции в международном спорте

27 апреля 2023, 18:00
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что создание антироссийской коалиции из 36 стран Польшей является незаконным. Объединение поставило свой целью не допустить спортсменов из РФ к участию в международных соревнованиях.

В интервью изданию Pravda.Ru он подчеркнул, что такой подход противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Депутат также напомнил о словах заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, который отметил, что Россия будет участвовать в Олимпийских играх при равных условиях. На данный момент они являются неприемлемыми, подчеркнул он.

«МОК может наказать тех, кто присоединится к несогласованным с комитетом и незаконным группировкам», — резюмировал Свищев.

 

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