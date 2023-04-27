Депутат прокомментировал создание антироссийской коалиции в международном спорте

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
В интервью изданию Pravda.Ru он подчеркнул, что такой подход противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета.
Депутат также напомнил о словах заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, который отметил, что Россия будет участвовать в Олимпийских играх при равных условиях. На данный момент они являются неприемлемыми, подчеркнул он.
«МОК может наказать тех, кто присоединится к несогласованным с комитетом и незаконным группировкам», — резюмировал Свищев.