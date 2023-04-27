“В стратегию развития БСК на ближайшие несколько лет входят масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам. Мы берем на себя обязательство до 2030 года сократить количество выбросов на 14,5%. Для достижения этого показателя компания реализует несколько проектов, соответствующих в том числе и задачам достижения технологического суверенитета отрасли”, - отметил Эдуард Давыдов.