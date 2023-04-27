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Так, согласно соглашению, заключенному в рамках федерального проекта “Чистый воздух” нацпроекта “Экология”, предполагается реализация инициатив по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, запланированы установка системы автоматического контроля выбросов, а также совершенствование системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Стерлитамаке, пишет ИА REGNUM.
Экопроекты компании, направленные на уменьшение вредных выбросов в атмосферу, - это непрерывно реализуемые инициативы по модернизации производства. Об этом сказал генеральный директор АО “БСК” Эдуард Давыдов. По его словам, снижение загрязняющих веществ к 2030 году составит не менее 5 700 тонн.
“В стратегию развития БСК на ближайшие несколько лет входят масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам. Мы берем на себя обязательство до 2030 года сократить количество выбросов на 14,5%. Для достижения этого показателя компания реализует несколько проектов, соответствующих в том числе и задачам достижения технологического суверенитета отрасли”, - отметил Эдуард Давыдов.
Гендиректор БСК уточнил, что одним из основных проектов БСК является техперевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве “Каустик”. В модернизацию этого производства намерены инвестировать около 200 млн руб. Реализация проекта позволит существенно снизить выбросы винилхлорида в атмосферу.
Благодаря систематической реализации инвестиционных проектов, направленных на уменьшение воздействия на окружающую среду, ежегодно наблюдается снижение объёма выбросов в атмосферу. В 2022 году этот показатель составил лишь 39,7% от установленной нормы, несмотря на рост производства основных продуктов, таких как ПВХ и пищевая сода, на более чем 60% за последние 10 лет.
Вместе с тем на производстве “Сода” для снижения выбросов оксида углерода в атмосферный воздух идет совершенствование газоочистного оборудования и ведутся опытно-промышленные испытания по внедрению тестовой плазменно-каталитической установки очистки газов. Эта практика уникальная и ранее не применялась ни на одном предприятии.
Всего соглашением предусмотрена реализация 8 экопроектов.