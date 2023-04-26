Взрыв на первом этаже жилого дома в Москве: причины происшествия выясняются

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:54
По сообщению источника «360», в результате происшествия разрушены перекрытия между кухней и комнатой. Причина взрыва пока неизвестна, специалисты проводят расследование.
Взрыв произошел около 22:30 во вторник, 25 апреля. Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, не пострадала. Информации о других пострадавших также не поступало.
По данным пресс-службы АО «Мосгаз», бытовой газ не стал причиной взрыва. Газовая разводка и газовое оборудование в доме не были повреждены, утечек газа не выявлено. В «Мосгазе» подчеркнули, что угроз для жителей нет. Следует отметить, что причины происшествия будут выяснены дополнительно.