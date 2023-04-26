Взрыв на первом этаже жилого дома в Москве: причины происшествия выясняются

По данным пресс-службы АО «Мосгаз», бытовой газ не стал причиной взрыва. Газовая разводка и газовое оборудование в доме не были повреждены, утечек газа не выявлено. В «Мосгазе» подчеркнули, что угроз для жителей нет. Следует отметить, что причины происшествия будут выяснены дополнительно.