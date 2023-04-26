Внедорожник Exlantix E0Y с электромотором может появиться в России в 2024 году

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Электромобиль будет создан на базе платформы E0X и оснащен двумя электромоторами общей мощностью 353 кВ, обеспечивающими разгон до 100 км/ч за 3 секунды и запас хода свыше 700 км благодаря батарее от компании Ningde. В мультимедийной системе автомобиля будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 8295, а также будет доступно распознавание голоса, управление с помощью сенсорных экранов и сопряжение со сторонними устройствами, пишет iz.ru.
Внедорожник будет иметь длину около 5 метров и ширину почти 2 метра, выполнен в минималистичном стиле с светодиодными фарами на всю фронтальную часть. В комплектации будет доступна установка в салоне четырех поворотных сидений, аудиосистемы с 23 динамиками и системы автономного вождения уровня L3 с автопарковкой и лидаром.
Кроме того, в конце 2021 года в России планируется выпустить седан Exlantix E03, который также будет построен на электрической платформе E0X.