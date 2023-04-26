Внедорожник Exlantix E0Y с электромотором может появиться в России в 2024 году

Внедорожник будет иметь длину около 5 метров и ширину почти 2 метра, выполнен в минималистичном стиле с светодиодными фарами на всю фронтальную часть. В комплектации будет доступна установка в салоне четырех поворотных сидений, аудиосистемы с 23 динамиками и системы автономного вождения уровня L3 с автопарковкой и лидаром.